Publicado 03/04/2024 10:11 | Atualizado 03/04/2024 10:14

Após rumores de um possível affair com Neymar, Amanda Kimberlly estaria grávida de uma menina, que será chamada Helena. A notícia surpreendeu os fãs do jogador de futebol. No entanto, além de dar mais um herdeiro ao jogador de futebol, a influenciadora teria enfrentado um tumor quando descobriu a gestação.

De acordo com o jornalista Leo Dias, Amanda teria engravidado durante um tratamento contra um tumor, quando não podia usar anticoncepcionais. Mesmo informando Neymar sobre a situação, eles teriam mantido relações sem proteção. Inclusive, o affair teria acontecido quando o craque namorava Bruna Biancardi.

Helena, futura herdeira do atleta, está prestes a nascer e Neymar planeja assumir a paternidade após um exame de DNA. O jogador já conhecia Amanda antes do suposto romance, através da amizade dela com Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol.

Apesar das circunstâncias inusitadas, a chegada de Helena promete marcar uma nova fase na vida do jogador e de Amanda Kimberlly. Vale destacar que Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto de relacionamento com Carol Dantas, e da pequena Mavie, filha do craque com a ex-namorada e modelo Bruna Biancardi.