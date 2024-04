Buda e Giovanna planejam jogo arriscado contra rivais: 'Última cartada' - Foto: Reprodução

Buda e Giovanna planejam jogo arriscado contra rivais: 'Última cartada'Foto: Reprodução

Publicado 03/04/2024 09:17

Após a formação do novo Paredão no BBB 24, Lucas Buda e Giovanna se reuniram na cozinha para traçar uma estratégia. Analisando a possível eliminação de MC Bin Laden, que enfrenta a berlinda dupla contra Davi, os dois planejaram suas próximas jogadas. Inclusive, contam que estarão na zona de risco.



Giovanna destacou que, nesse cenário, eles estarão na próxima berlinda ao lado de alguém do grupo Fada. "De quinta para domingo vai ser eu, você e alguém [deles]", observou ela. Assim, Buda propôs um plano: "Se eu ou você ganhar a liderança, a gente se indica. Para no mínimo tentar a última cartada", afirmou o capoeirista.



"Se um de nós ganhar, a gente se indica. Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo", garantiu o ex-marido de Camila Moura. "E quem ficar no TOP 6 tem a obrigação de lutar pelo TOP 3 ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma", enfatizou ele.



Vale destacar que, caso a dupla consiga realizar a estratégia, indicando um ao outro para o Paredão, isso pode balançar os adversários do quarto Fada. Isso porque os aliados também precisarão votar entre si, porém sem qualquer planejamento, enquanto acontece a formação da berlinda.