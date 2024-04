Luana Piovani diz que a filho a culpa por ausência de Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Luana Piovani diz que a filho a culpa por ausência de Pedro ScoobyReprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 08:48

Luana Piovani enfrenta uma nova reviravolta em sua batalha judicial contra Pedro Scooby. Nesta quarta-feira (3), a atriz revelou que a Justiça portuguesa decidiu a favor do surfista. Assim, proibindo-a novamente de abordar publicamente assuntos relacionados ao ex-marido e à criação dos filhos.

"Estou amordaçada em Portugal”, iniciou ela. “Lá vamos nós para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A questão é que a gente tem que pagar os honorários do advogado e os honorários da Justiça e é difícil, porque você vai gastando dinheiro para poder se proteger e, se você não tem dinheiro, você não se protege", explicou a atriz.

Agora, Luana Piovani arcará com as consequências ao citar o ex-marido. "Como fui considerada culpada, tem multas penduradinhas por eu falar do genitor, uma vez que não posso mais falar”, revelou. “Como se eu precisasse queimar o filme dele. Ele faz coisas tão geniais", ironizou a famosa.

A famosa soou apreensiva com a medida. "Isso faz com que eu esteja com o meu c* na mão, porque não tenho esse dinheiro para dar para o governo português porque estou falando verdades na internet. Então, tiro todo meu dinheiro da conta, fico sem nenhum tostão, o que é ótimo, porque papai vai pagar a minha conta", afirmou.

Ela também teria sido impedida de processar a excelência que a “humilhou”. "Não consigo entrar com um processo [...] contra ela porque assinei um acordo ao final dessa audiência, mas ao qual eu fui coagida. Tive uma crise de ansiedade, precisei me organizar física e mentalmente e assinava ali até a minha sentença de morte”, recordou. “Ela gritava e desrespeitava as pessoas", contou.

O processo movido por Scooby no ano passado resultou na proibição inicial de Luana Piovani em tocar nesses temas. A atriz contestou a medida que foi, posteriormente, derrubada. No entanto, uma nova decisão favorável ao surfista foi tomada após audiência realizada em março, deixando a famosa frustrada.