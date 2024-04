Samara Felippo reflete sobre batalha contra ex-marido: 'Manipulação' - Foto: Reprodução

Publicado 03/04/2024 11:34 | Atualizado 03/04/2024 11:55

Samara Felippo, que há uma década enfrenta uma disputa judicial com o ex-marido Leandrinho Barbosa, refletiu sobre os desafios que tem enfrentado. Nesta quarta-feira (3), a famosa ponderou as consequências desde que tornou público o caso. Recentemente, a atriz revelou que a pensão das filhas está atrasada há dois meses.



Em uma sequência de postagens, Samara compartilhou reflexões que ecoam sua jornada nos últimos meses. "Não vale a pena desistir agora não. Olha o tanto que você já surtou para chegar até aí. Reflita", afirmou a primeira mensagem. "A gente só toma na cara e quer que sejamos delicadas?", questiona outra.



"Manipulação é quando alguém culpa você pela sua reação ao desrespeito dele. Leia isso quantas vezes forem necessárias", ressaltou a artista por meio de mais uma reflexão. "Homem não teme uma mulher independente financeiramente, homem teme uma mulher que age com frieza", destacou a quarta mensagem.



Por fim, Samara Felippo aborda a questão financeira na separação: "A conversa de 'nosso dinheiro' acaba rapidinho na beira do divórcio e aí a grana é só de quem saiu para ganhá-la! Seja consciente disso quando estiver no auge da família feliz também", enfatizou mais uma declaração divulgada pela atriz.