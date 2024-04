Karol Conká e Beatriz - Foto: Reprodução

Publicado 03/04/2024 13:07 | Atualizado 03/04/2024 13:26

A cantora e ex-BBB Karol Conká esteve no programa 'TVZ' do Multishow, onde conversou de forma descontraída com Preta Gil. Durante o bate-papo, a artista, conhecida por sua passagem polêmica no BBB 21, revelou se voltaria ao reality. Além disso, a famosa surpreendeu ao “incorporar” a Beatriz Reis.



Para descontrair um pouco durante a entrevista, Karol Conká fez uma imitação hilária de Beatriz Reis, a Bia do BBB 24. "Alô alô Brasil do Brasil", iniciou a cantora, arrancando risadas de Preta Gil. "Opa, bateu a outra personalidade", brincou ela e seguiu remendando a sister. A diva encerrou com um sorriso forçado, suposta marca registrada da participante.



Na ocasião, Karol Conká também matou a cuirosidade do público ao revelar que considera uma segunda participação no BBB. "Voltaria! A casa é louca, mas eu sou mais que a casa", ironizou a cantora. Ela também destacou a imprevisibilidade do reality show, revelando que é impossível se preparar para o programa.



A artista ainda afirmou que, caso retorne ao BBB, seria quando completasse 50 anos de idade. Isso porque Karol Conká acredita que estaria “mais madura”, mas não dispensa probabilidade de cometer novos erros. Na verdade, a ex-sister garante que está tão propensa a errar na casa mais vigiada do Brasil quanto qualquer outra pessoa.