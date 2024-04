Globo é condenada a pagar indenização a Veruska Donato - Reprodução/Instagram

Globo é condenada a pagar indenização a Veruska DonatoReprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 18:07

A Globo foi condenada a pagar uma indenização por danos morais à jornalista Veruska Donato. A Justiça determinou que a empresa pague R$ 50 mil por "imposição de padrões estéticos".

De acordo com informações confirmadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o caso ainda cabe recurso. Veruska entrou com a ação no passado e acusou a empresa e assédio moral e pressão para que se enquadrasse em um padrão estético rígido.

No processo, a ex-repórter da Globo pedia R$ 13 milhões em indenização. Segundo informações da Folha, como o valor de R$ 50 mil tem caráter pedagógico, os advogados de Veruska vão recorrer.

Vale lembrar que Veruska Donato deixou a emissora em 2021, após passar dois meses afastada por conta de um diagnóstico de síndrome de burnout (esgotamento devido ao trabalho). A jornalista de 46 anos relatou que a pressão estética no trabalho teria piorado conforme ela se aproximava dos 50 anos e que flacidez, rugas ou gordura eram alvos de críticas pelos chefes e também no setor de figurino da Globo.