Flávia PavanelliReprodução Internet

Publicado 03/04/2024 14:04

Flavia Pavanelli, que está no Japão, acalmou seus seguidores nesta quarta-feira (3) diante dos alertas de tsunami no país. Após um terremoto em Taiwan, houve a possibilidade do fenômeno no país. Porém, a influenciadora explicou que já se encontra em uma área segura.



Em seu perfil no Instagram, a influencer foi direta para acalmar os fãs: “Sobre o terremoto/tsunami. Por sorte, estamos do lado direito do Japão, na costa leste. Graças a Deus, essa é a parte não afetada”, explicou a atriz. “Mas sim, é uma pena que isso esteja acontecendo”, pontudou.



Agradecendo pelas mensagens de preocupação, a famosa voltou a tranquilizar os seguidores: “Está tudo bem na região que estamos”, garantiu Flavia Pavanelli. Além da inluenciadora, outros famosos passaram por “sustos” semelhantes ao viajar para o Japão recentemente.



Marina Ruy Barbosa e Alice Wegmann também enfrentaram situações preocupantes durante suas estadias no país asiático. Após alertas de tremores, a ruiva retornou ao Brasil. Já a ex-Malhação e Francisco Gil chegaram a experimentar um terremoto durante sua viagem, acordando com os móveis do quarto chacoalhando.