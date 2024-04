Jenny Miranda admite namoro falso com Fábio Gontijo - Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2024 19:04

Jenny Miranda usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para confirmar que viveu um relacionamento fake com o ex-marido, Fábio Gontijo. Mais cedo, o dermatologista acusou a ex-A Fazenda de agressão e ameaças.

O médico contou em vídeo que foi procurado por Jenny para viver um relacionamento de fachada, apenas para mudar o foco da polêmica envolvendo Jenny e a filha, Bia Miranda, por conta do ex-atleta Adriano Imperador.

Em seu desabafo, Jenny afirmou que já foi traída por Fábio com outro homem. "O meu ex se pronunciou sobre nossa vida particular falando que nosso namoro foi fake, que nosso casamento foi fake, que começou tudo como fake... Foi fake no começo sim, mas ele mesmo sabe de toda a história", iniciou a ex-peoa em live. "A Bia traiu o Adriano, tinha namorado, não aceitei, queria que ela contasse e terminasse com o namorado, ela não queria, aí deu toda a confusão".

Por conta disso, Jenny buscou a ajuda do amigo com a promessa que tentariam entrar no reality "Power Couple", da Record. "Eu, desesperada, comecei a ser atacada pela Gretchen, pela Bia, por todo mundo. Procurei Fábio, que era meu amigo há anos, e pedi ajuda para ele. Falei: 'Power Couple já está pra chegar, não quero colocar nenhum ex meu, nem ninguém que eu sei que vai levar mídia nas minhas costas'. Eu já sabia que ele era gay", declarou. "Já fiz parte de um relacionamento dele, conheci um namorado dele. Mesmo assim fui atrás dele".

De acordo com Jenny, Fábio aceitou a proposta por querer se tornar uma pessoa pública. "Começamos um relacionamento fake, mas começamos um relacionamento de verdade. Namoramos, noivamos, casamos. Não sei até que ponto foi verdade", disse ela.

"Não deu certo, o Fábio foi uma grande decepção pra mim. De todos os relacionamentos que eu tive, não me deram 5% da decepção que eu tive por ele. Graças a Deus acabou, mas ele não me deixa em paz. Como eu persigo ele? Não soltei nada dele. Ele só soltou o papo de agressão quando saiu uma matéria em que falei que estava feliz, estava bem. Ele não se contentou, me ligou acabando comigo", afirmou.

"Que o Fábio era gay, eu já sabia, mas ele disse que isso adormeceu dentro dele quando ele me conheceu, que ele se apaixonou... Eu acreditei, mas é mentira. Ele estava comigo e sabia que eu ia entrar para A Fazenda, sabia que eu estava cotada, e isso ia dar bons frutos com ele", revelou a mãe de Bia Miranda. "Ele nunca deixou de ser [gay]. Eu acreditei, e agora vem ele com várias palhaçadas".

Por fim, Jenny relembrou o fim do casamento em dezembro do ano passado, pouco tempo após ela ser eliminada do reality show, e disse que foi traída. "Quando surgiu o cancelamento depois da Fazenda, ele separou, tanto que já estava em outro relacionamento enquanto eu estava no reality", expos. "Quando eu fiquei dois meses lá dentro, ele teve tempo pra ter um relacionamento com alguém - com certeza um homem".