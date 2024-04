Web detona Paulo Ricardo por suposto racismo após cantor ignorar Davi - Foto: Reprodução

04/04/2024

Durante a festa do top 8 do BBB 24, na madrugada desta quinta-feira (04), Paulo Ricardo emocionou os participantes com uma apresentação intimista de "Vida Real". Porém, causou alvoroço ao não abraçar Davi Brito após o show. A atitude do cantor gerou discussões intensas nas redes sociais, com fãs criticando sua falta de “educação”.



"Ivete tinha seus favoritos e deu amor pra todo mundo. Ali, qualquer gesto pequeno fica enorme", criticou um internauta. "Encerrou a minha admiração por Paulo Ricardo, que não soube ser profissional o suficiente pra cumprimentar educadamente o Davi", reclamou outra. "A atitude do Paulo Ricardo de abraçar todos menos o Davi foi ridícula, vamos ser justos", detonou mais um.



Paulo Ricardo se despediu abraçando todos os brothers, exceto Davi. O episódio ganhou destaque pela repercussão negativa, com a torcida do baiano manifestando indignação com o comportamento do cantor. Inclusive, a palavra “racista” surgiu entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, com internautas citando o artista. A pauta está realmente dividindo opiniões na web.



“O ódio contra o Davi está tomando dimensões imensuráveis. O brother ainda dá um toque no cantor com a mão e é prontamente ignorado. É nítido o constrangimento que fica, não há outro nome que a gente possa definir essa cena que não seja RACISMO. O tempo irá fazer justiça!”, detonou um usuário.



“É óbvio que WC teve atitudes com Davi racistas, mas só por causa de um abraço o homem tbm virou racista? será q de repente ele nao pode ter se equivocado ali sem querer?”, defendeu outro, trazendo uma perspectiva diferente para o ocorrido.