Alessandra Negrini 'tieta' Deolane Bezerra: 'Minha filha é sua fã'Foto: Reprodução

Publicado 04/04/2024 09:28 | Atualizado 04/04/2024 09:37

Alessandra Negrini e Deolane Bezerra protagonizaram um encontro inusitado em uma clínica de estética. Na ocasião, as famosas trocaram elogios e divertiram os seguidores. A atriz até destacou a influência da famosa na vida de sua filha, que cursa Direito devido a inspiração da influenciadora.



"Desço a escada, e ela: 'Deolane, minha filha é sua fã'. Que fã, mulher? Eu que sou fã dessa mulher. Olha isso, não envelhece", brincou Deolane Bezerras em seus Stories do Instagram, enquanto gravava ao lado de Alessandra Negrini.



Por sua vez, Alessandra revelou que sua filha, Betina Ferreira, de 19 anos, tem Deolane como uma de suas inspirações no campo jurídico. "A minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Minha filha é super fã, agora está na faculdade e quer ser igual ela", revelou a atriz.



Visivelmente emocionada com o carinho, Deolane agradeceu e retribuiu os elogios. "Alessandra Negrini, meu Deus do céu, estou passada. Obrigada pelo carinho. Mulher, você é linda. Sou fã e, agora que conheci, sou mais ainda", declarou a advogada, demonstrando gratidão pelo reconhecimento.