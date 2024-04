Giovanna Ewbank e Deborah Secco no programa 'Surubaum' - Reprodução/YouTube

Publicado 03/04/2024 21:33

A apresentadora Giovanna Ewbank publicou um texto nas redes sociais nesta quarta-feira (3) para sair em defesa de Deborah Secco. A atriz foi alvo de críticas por fazer revelações íntimas no "Surubaum", programa apresentado por Ewbank e Bruno Gagliasso.

"Assistindo ao ‘Surubaum’ dessa semana me peguei pensando: quantas vezes já me julguei, fui julgada e também julguei outras pessoas por suas escolhas? Faz esse exercício aí rapidinho e me diz, já aconteceu isso com você também?", iniciou a mãe de Titi, Bless e Zyan.

Em seguida, Ewbank falou sobre a repercussão da participação de Deborah Secco no programa. Na atração, a atriz falou habilidades que desenvolveu para aumentar o prazer sexual, suas relações com mulheres e revelou que "ama" fazer sexo anal.

"Digo isso porque tô vendo a repercussão do ‘Surubaum’ e da liberdade sexual da Deborah Secco que encanta e espanta, e percebendo o quão maravilhoso deve ser viver na pele de Deborah!", afirmou.

"Amei essa fala dela sobre liberdade, que é o tema do episódio da semana, sobre viver uma vida leve, sem pensar no que os outros estão pensando dela, sem se dar a devida importância, como ela mesma fala nesse trecho que mostra o motivo dela ser uma pessoa tão maravilhosa! Juro, Secco, você me ensinou tanta coisa em 30 minutos, fiquei ainda mais apaixonada por você!!", completou.