Publicado 03/04/2024 22:32 | Atualizado 03/04/2024 22:33

Bárbara Evans usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para mostrar todos os detalhes da comemoração do aniversário da filha mais velha, Ayla, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, que está completando dois anos. A festa luxuosa está acontecendo no interior de São Paulo, com o tema "Haras da Ayla".

Nos cliques compartilhados no Instagram, a influencer exibiu o local com decorações em tons de rosa, repleto de brinquedos e com nuvens de bexigas espalhadas pelo salão.

Seguindo o tema escolhido para a festa, o local contou com diversos itens com referências a fazendas e cavalos, incluindo personagens vestidos de fazendeiros para receber os convidados. "Country girl", descreveu Evans.

Nos stories, Bárbara exibiu o look escolhido de fazendeira em tons de rosa e branco para aniversariante. Já os gêmeos, Antônio e Álvaro, de quatro meses, também usaram roupas temáticas.

A mãe de Bárbara, Monique Evans, também compareceu na festa de aniversário e brincou: “Com minha filhinha amada, no niver da netinha Ayla. [Fazer foto] com a Ayla está difícil (risos)!”.