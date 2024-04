Deborah Secco e Hugo Moura - Reprodução/Instagram

Deborah Secco e Hugo MouraReprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 11:40 | Atualizado 04/04/2024 12:31

Deborah Secco e Hugo Moura teriam decidido colocar um ponto final em seu casamento há algum tempo. Embora a atriz ainda mantenha a esperança de uma possível reconciliação, o relacionamento da dupla de famosos já chegou ao fim. Inclusive, a famosa acabou de confirmar a separação.

De acordo com informações apuradas pela colunista Mariana Morais, o casamento de quase uma década entre Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim. A equipe da atriz confirmou a separação. Embora a esperança de uma possível reconciliação permaneça, o casal já está separado há alguns meses.



A assessoria de Deborah Secco esclareceu que, apesar da separação, os dois mantêm uma relação próxima. “Estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha", revelou a assessoria da famosa.



Fontes próximas ao casal afirmam que Deborah mantém a esperança de reatar o casamento. Porém, Hugo Moura parece determinado a seguir em frente com o divórcio. Até o momento, ambos mantêm suas fotos no Instagram e optaram por não se pronunciar publicamente sobre o assunto.



Deborah Secco já havia mencionado que o casal mantinha um relacionamento aberto, pautado na honestidade e na comunicação. A atriz enfatizou a importância de não mentir e de compartilhar os acontecimentos da vida, garantindo que seu relacionamento com Hugo Moura era baseado na confiança mútua.