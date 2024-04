MC Bin Laden - Reprodução

Publicado 04/04/2024 10:59

Enfrentando um paredão no Big Brother Brasil, MC Bin Laden tem planos de mudar sua carreira após sair do reality show. Não é novidade que o nome artístico do famoso é polêmico e tudo indica que não será assim por muito tempo. Na verdade, o artista até já revelou qual será o seu novo “título” a partir do momento em que deixar a casa mais vigiada do Brasil.



Em entrevista ao Splash, do UOL, a assessoria do MC anunciou que ele abandonará seu nome artístico controverso e adotará um novo. Mas calma, na prática não muda tanta coisa. Em breve o famoso será apenas o MC Bin, deixando o “Laden” de lado.



A decisão de abandonar a referência ao terrorista saudita em seu nome artístico já vinha sendo ponderada pelo funkeiro. Inclusive, ele já revelou ter enfrentado alguns percalços por conta disso, por exemplo o visto negado para os Estados Unidos. Agora, com o término do programa cada vez mais próximo, ele está decidido a fazer a mudança.



Apesar de estar enfrentando um paredão, MC Bin Laden aguardará um pouco mais para oficializar sua nova identidade artística. Sua equipe planeja lançar um novo álbum para marcar essa transição e celebrar o novo momento na carreira do cantor. Vale ressaltar que o nome verdadeiro do famoso é Jefferson Cristian dos Santos Lima.