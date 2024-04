Patrícia Poeta revela que filho sofreu acidente surfando: 'Operou' - Foto: Reprodução

Publicado 04/04/2024 11:26 | Atualizado 04/04/2024 12:11

Durante o programa “Encontro”, Patrícia Poeta compartilhou sua preocupação com o filho, Felipe Poeta, de 21 anos, após ele sofrer um acidente enquanto surfava. Sem dar detalhes sobre a cirurgia, ela expressou seu amor e enviou palavras de apoio ao filho.

Patrícia Poeta detalha o ocorrido e envia boas energias a Felipe. "Deixa eu mandar um beijo para o meu filho do coração, que eu amo. Pipo, se você estiver com a televisão do hospital ligada…”, iniciou a famosa. “Ele sofreu ontem um acidente surfando. Operou durante a madrugada”, explicou.



Apesar de não poder estar fisicamente ao lado do filho neste momento, a apresentadora revelou que estará presente em breve. “Então, meu filho, um beijo grande para você. Amanhã, depois do programa, eu estou chegando aí para te dar um abração", declarou Patrícia Poeta, sem dar detalhes sobre a cirurgia.



No Instagram, Felipe Poeta compartilhou um Story na cama do hospital, indicando que o acidente durante o surf rendeu algumas complicações. A assessoria do artista revelou que ele rompeu o tendão e passou por uma operação, que exigirá 8 semanas de recuperação.



"Ele rompeu o tendão surfando ontem, foi para o hospital e ficou internado para realizar exames. Nessa madrugada ele fez uma operação, que levará 8 semanas de recuperação sem colocar o pé no chão. A Patrícia não consegue ir até ele nesse momento, mas está em contato pelo celular para receber as novidades e acompanhar", revelou a equipe do DJ.

