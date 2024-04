Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 13:03 | Atualizado 04/04/2024 14:00

Após oito meses de ausência, Maíra Cardi surpreendeu seus seguidores ao reativar sua conta no Instagram nesta quinta-feira (4/4). Sob o novo nome de “Cardi Nigro”, a coach apareceu com um visual completamente renovado, abandonando o cabelo loiro e optando por um corte curto e morena.

Além de revelar sua nova identidade visual, Maíra Cardi também anunciou o lançamento de seu primeiro livro, intitulado "O Que Se Come do Céu". A coach de emagrecimento explicou que a obra aborda a importância dos três principais portais do corpo humano: olhos, ouvidos e boca.

O livro da famosa, que já está em pré-venda, acompanha um lançamento do influenciador financeiro Thiago Nigro. Por sua vez, o famoso escreveu uma obra chamada “O Homem Que Comprou O Tempo”. Ambos os produtos aparentam focar no público que se interessa por leituras de auto-ajuda.

Nas redes sociais, internautas comentaram o retorno da morena. “Se não for pra voltar faturando ela nem volta”, brincou uma seguidora. “Como ela tá diferente né ? Linda demais. Uma jogada de marketing para mudar a imagem dela”, reparou outra. “Podem falar o que quiserem dela, MAS DE MARKETING ela entende”, ironizou mais uma.