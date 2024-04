Karoline Lima posa com martelo após fãs a compararem com Emily Garcia - Foto: Reprodução

Karoline Lima compartilhou detalhes do aniversário do filho de Léo Pereira, seu namorado, nesta quinta-feira (4). A festa de Matteo teve como tema os Vingadores, com o zagueiro do Flamengo se vestindo de Thor. No entanto, quem chamou atenção foi a “Thora”, como a modelo se intitulou ao posar com o martelo e causar na web.



Karoline Lima levantou o item da fantasia como quem empunha uma espada e compartilhou o clique nos stories do Instagram. Com a legenda "Thora" acompanhada de emojis "irritados", a publicação intrigou os seguidores. Deletado em 15 minutos, o resgistro gerou diversas especulações, sobrando para Tainá Castro, suposto affair de Éder Militão, e até Emily Garcia.

Ao longo desta semana, a internet clamou para que Karoline "pegasse emprestado" o martelo de Emily Garcia. Isso porque, após vazar um suposto áudio de Tainá Castro chamando atenção de Cecília, seguidores brincaram sobre a ideia da modelo defender a honra da pequena. Assim, com a ex de Éder Militão compartilhando o registro, internautas questionaram se a foto seria uma referência aos pedidos.



Vale lembrar que a controvérsia em torno do martelo remete a um episódio de setembro de 2023, quando Emily Garcia, ex-esposa de Babal Guimarães, adentrou a casa do ex-marido e quebrou alguns vidros durante uma festa. A influenciadora justificou a ação alegando que o famoso havia deixado pertences dela e do filho do lado de fora da casa após o término do relacionamento.