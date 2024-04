Bruno Gagliasso compartilha ensaio conceitual e web reage: 'Valdemort' - Foto: Reprodução

Publicado 04/04/2024 14:36 | Atualizado 04/04/2024 14:41

Bruno Gagliasso causou alvoroço entre seus seguidores ao compartilhar um ensaio conceitual nesta quinta-feira (4). Nas fotos, o ator mostra seu corpo nu e a cabeça totalmente raspada. Os fãs do artista não pouparam elogios, mas também fizeram comparações com personagens icônicos do cinema, como o vilão de Harry Potter.



Investindo em um efeito preto e branco e em elementos como um banco de madeira e plantas artificiais para compor o cenário, Bruno chamou a atenção na web. Apesar da predominância da exibição do corpo nu, o artista também apareceu vestindo um paletó e um cobertor em uma das imagens.



Nos comentários, os fãs de Bruno Gagliasso expressaram sua admiração pelo famoso e aproveitaram para fazer comparações divertidas. A principal delas foi a associação do marido de Giovanna Ewbank com o vilão da saga de Harry Potter, aquele cujo nome não deve ser mencionado: o Voldemort.



“Voldemort está diferente, está bonito", brincou uma seguidora. "Você está a cara do ator que fez o papel de diabo em 'A Paixão de Cristo' do Mel Gibson. Incrível!", comparou outro, trazendo um outro personagem à tona. “Você é lindo mas sinto falta do cabelo", confessou mais uma internauta.