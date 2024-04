Sasha e João Lucas reagem à cobrança de Xuxa por um neto - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 15:33 | Atualizado 04/04/2024 15:34

Xuxa Meneghel divertiu os seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (4) ao encher a filha, Sasha, e o genro, João Lucas, de elogios e logo depois pedir por um neto.

Em seu perfil no Instagram, o cantor abriu um álbum de fotos e compartilhou diversos cliques com os seguidores, incluindo registros com a companheira.

No entanto, o que chamou a atenção do público foi o comentário da eterna Rainha dos Baixinhos. A apresentadora aproveitou o espaço para fazer uma cobrança ao casal: um neto. "Meu genro é lindo, gente boa, canta muito e ainda ama muito minha filha… (hehehe só falta me dar um neto)", escreveu Xuxa.

"Já, já, Xuu", declarou o cantor. A modelo também se divertiu e respondeu a declaração da mãe: "(Risos) Te amo", disse Sasha.