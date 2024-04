Regina Volpato arranca suspiros na web após abrir álbum de fotos - Reprodução/Instagram

Regina Volpato arranca suspiros na web após abrir álbum de fotosReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 14:56

Regina Volpato surgiu nas redes sociais em clima de nostalgia no último domingo (8). A apresentadora do "Chega Mais", do SBT, encantou os seguidores ao resgatar fotos de sua infância e adolescência.

Em uma galeria de fotos publicadas no Instagram, a jornalista aparece brincando de bonecas, em sua festa de aniversário de oito anos, durante um passeio de barco.

"Hoje foi dia de revirar o baú! Encontrei fotos da infância e adolescência", escreveu Volpato na legenda da postagem.

fotogaleria

Uma das fotos que chamou a atenção dos internautas foi um ensaio de lingerie feito pela apresentadora. "Regina, sinceramente você é uma das mulheres mais lindas do Brasil! O que tem de talento e carisma tem de beleza", disse um. "Rolou a foto até do 'meu primeiro sutiã’", apontou outro. "A carinha idêntica ao que vemos hoje. Sempre iluminada, sempre linda", afirmou um terceiro.