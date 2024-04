Samara Felippo alfineta Leandrinho após 'sumiço' das redes sociais - Foto: Reprodução

Publicado 08/04/2024 17:25

A atriz Samara Felippo não pensou duas vezes antes de enviar uma alfinetada pública para seu ex-marido, Leandrinho Barbosa, nesta segunda-feira (8). Nas redes sociais, a famosa compartilhou uma declaração com suposta ironia sobre os pais que “somem” quando algo não os agrada. Assim, seria uma indireta ao ex-jogador de basquete.

Em seus Stories no Instagram, a atriz teria refletido de forma irônica sobre sua própria situação por meio de uma publicação compartilhada. "Tenho síndrome de pai, quando algo que não gosto acontece, eu sumo", dizia o texto divulgado pela famosa, que ainda comentou: "Eu e essa minha minha mania (risos)", escreveu ela.

Vale lembrar que a artista, mãe de duas filhas com o ex-marido, Alicia, de 14 anos, e Lara, de 10, expôs detalhes de sua batalha judicial contra Leandrinho. Por meio de uma série de vídeos e outras publicações, Samara alegou ter sido vítima de violência patrimonial.

Segundo a atriz, um imóvel comprado em conjunto não estava em seu nome, resultando em uma situação desigual na separação. Em resposta, o ex-marido negou as acusações, afirmando que a versão exposta pela famosa não condiz com a realidade. Porém, o ex-jogador de basquete possui dívida de R$ 11,7 milhões com a artista na Justiça.