Preta Gil e Rodrigo Godoy se separaram em março deste ano - Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 18:48 | Atualizado 08/04/2024 19:26

Não é segredo que o ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, machucou muito a cantora. Enquanto compartilhava seu tratamento contra um câncer no intestino, a famosa fez alguns desabafos sobre o fim da relação. No entanto, chegou a vez do influencer fitness se pronunciar, recebendo o julgamento dos internautas.



Rodrigo Godoy fez um desabafo nesta segunda-feira (8), explicando porque se manteve em silêncio sobre a suposta traição e separação por um ano. Ainda assim, as palavras do educador físico não foram tão bem recebidas pelo público, Na verdade, sua declaração dividiu opiniões na web.

“Se calou 1 ano pra vir falar um texto pronto e fazer parecer que é tão natural quanto a luz do dia. Esqueceu de todo mal que causou a uma pessoa que não merecia nem a metade de tamanha humilhação”, lamentou uma internauta. “Ser abandonado numa UTI em pleno tratamento de câncer! Isso sim é uma barra, mas você está mais preocupado com os julgamentos”, detonou outra.



Algumas seguidoras apontaram ainda que o discurso do famoso foi vazio. “Aguardando a parte 2, porque nesse falou falou e não falou nada”, afirmou uma usuária. “A culpa é da Internet. Então tá certo. Me poupe”, pediu mais um. “A blusa branca”, reparou uma terceira em referência ao “modelo” de pedido de desculpas dos famosos.



Houve também quem defendesse Rodrigo Godoy, mas a maioria se solidarizou por Preta Gil. Em seu desabafo, o influencer reconheceu seus erros e pediu desculpas, revelando ter se arrependido da forma como agiu. Porém, aproveitou para criticar os julgamentos implacáveis dos internautas, destacando o impacto negativo das redes sociais.