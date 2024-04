Ex de Pyong Lee revela maior erro em casamento e divide opiniões - Foto: Reprodução

Publicado 08/04/2024 18:26

A influencer Sammy Sampaio abriu o jogo sobre seu casamento com Pyong Lee, destacando o que considera seu maior erro na relação que chegou ao fim. No entanto, a fala da mãe de Jake, fruto da antiga união com o hipnólogo, repercutiu bastante nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

Após se deparar com uma publicação que questionava mulheres sobre o maior erro que cometeram no dia do seu casamento, a influenciadora não pensou duas vezes ao responder: “casei”. Ou seja, Sammy teria admitido que errou ao se casar com o youtuber e, supostamente, se arrepende da união passada.

Uma vez que a publicação deveria aconselhar noivas para que não cometessem o mesmo erro, o comentário da loira rendeu uma pequena polêmica. “Ela não se aguenta. Biscoiteira”, apontou uma internauta. “Quando usufruía do que era dele, era tudo perfeito”, ponderou outra. “Acho que ela gosta dele ainda”, sugeriu mais uma.

Houve também quem concordasse com a influencer. “Só tá sendo julgada porque ela é famosa, se fosse nós anônimos ia ter vários likes”, afirmou uma usuária. “É pq casou com a pessoa errada”, pontuou outra. “Eu achei engraçado. Também cometi o mesmo erro”, contou uma terceira seguidora.

O casamento de Sammy Sampaio e Pyong Lee chegou ao fim em fevereiro de 2022. Após um término anterior e tentativa de reconciliação, ambos decidiram seguir caminhos separados novamente. Atualmente, a influenciadora está em um novo relacionamento com o atleta e empresário Nikolaj Sojka.