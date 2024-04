MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 08:43

MC Daniel comoveu seus fãs ao compartilhar uma mensagem emocionante que recebeu de seu pai. O veterano agradeceu ao cantor por ter possibilitado que o irmão do artista fosse tratado em um hospital particular. Esse gesto tocou profundamente o cantor, que foi aos prantos em desabafo com os seguidores.

Em lágrimas, o MC Daniel revelou o quanto é significativo para ele poder proporcionar uma vida melhor para sua família e amigos. "Meu pai mandou uma foto agradecendo que meu irmão ficou doente, e nós temos condição de ter convênio [...] Quem nunca passou por isso não vai entender”, iniciou o artista, emocionado.

Em seguida, o cantor deixou claro que sua maior conquista é proporcionar o melhor para aqueles que ama. “Poder pagar convênio para minha família e dar emprego para todos os meus amigos, isso é o que mais vale para mim. Fico mais que feliz", declarou MC Daniel, enquanto chorava.

Além da emoção, o cantor também desabafou sobre seus medos em relação ao sucesso. "Fico feliz de saber que o dinheiro e a fama não me tornaram uma pessoa ruim. Várias vezes ficava com medo de me tornar uma pessoa ruim, de me deslumbrar, porque é muito difícil dar poder para uma pessoa que nunca teve poder", afirmou.

O cantor enfatizou que sua jornada vai muito além da busca pela fama. "Minha luta é pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus fãs que me amam, é para um montão de gente que não tem voz, que é invisível, igual eu fui invisível a vida inteira. Se hoje eu tenho voz, vou dar voz para quem não tem", garantiuo funkeiro.