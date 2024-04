L7nnon - Divulgação

Publicado 09/04/2024 10:04 | Atualizado 09/04/2024 10:09

A voz do cantor L7nnon estaria sendo usada indevidamente na web e o suposto golpe vem revoltando fãs do artista. Por meio de inteligência artificial, um esquema promete uma Kenner grátis após internautas responderem um quiz e pagarem o frete. Porém, tudo é divulgado com uma voz semelhante a do cantor e poucos percebem a diferença.



Nas redes sociais, um relato sobre o esquema fraudulento viralizou, com internautas expressando sua indignação: “Sem maldade esse bagulho de reprodução de voz precisa muito ser regulamentado. Olha o anúncio que tá rodando no Instagram usando a voz do L7 e apareceu pra mim pqp”, alertou o usuário.



Sob a falsa promessa de uma Kenner grátis, a ação “Quiz do L7” não possui ligação com a parceria legítima de L7nnon com a marca de calçados. Inclusive, alguns fãs do cantor reconheceram que a voz do falso anúncio não possui o sotaque do artista. Muitos apontam que seria impossível cair no golpe, enquanto outros confessam já ter perdido dinheiro para o esquema.



“Muita gente CAIU nesse golpe… Gente como cai nisso? a voz do cara nem ta igual, cadê o sotaque?”, disparou um seguidor. “Normal eu caí no Quiz do ovo de páscoa da cacau show pantufa do ursinhos carinhosos (risos)”, lamentou outro. “Nitidamente essa voz tá forjada, mas quem sou eu p dizer né, já cai em golpe de pix”, comparou um terceiro. “Absurdo demais”, criticou mais um.