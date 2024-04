Após saída polêmica, Vanessa Lopes estará presente na final do BBB 24 - Foto: Reprodução

Após saída polêmica, Vanessa Lopes estará presente na final do BBB 24

Publicado 09/04/2024 13:59 | Atualizado 09/04/2024 14:02

Apesar de ter deixado o BBB 24 no início do confinamento, Vanessa Lopes marcará presença na aguardada final do reality show. A ex-participante do Camarote decidiu aceitar o convite da emissora para o evento. Porém, vale lembrar que a Tiktoker ainda enfrenta as consequências de sua breve participação em relação à saúde mental.



Vanessa Lopes optou por sair da competição logo nos primeiros dias. Na época, ela acreditava que os participantes do reality show eram atores e teve o que chamou de “surto psicótico”. A ex-sister então iniciou uma jornada de autocuidado, principalmente em relação a sua saúde mental, com ajuda médica.



Após sua saída do BBB 24, Vanessa manteve-se afastada das redes sociais por um tempo, com atualizações sobre sua saúde fornecidas por sua equipe. Gradualmente, a influenciadora está retomando suas atividades e compartilhando momentos de sua rotina com os seguidores.



Apesar do susto e tudo que vem enfrentando desde então, conforme informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, a ex-camarote teria aceitado o convite da emissora. A influenciadora estará presente na tão esperada final do reality show, que acontece na próxima terça-feira (16), daqui uma semana.



Porém, a xará da Tiktoker, Wanessa Camargo, não deve se juntar à amiga no evento. Tudo indica que enquanto a influenciadora pretende enfrentar seus medos e voltar à casa mais vigiada do Brasil, a cantora não deseja agir da mesma forma. A Globo também convidou a filha de Zezé Di Camargo, expulsa da mesma edição, para a ocasião, mas não obteve resposta.