Nicole Puzzi revela que primo desaparecido foi encontrado mortoReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 17:38 | Atualizado 09/04/2024 17:45

A atriz Nicole Puzzi informou que o primo Luis Felipe Ferreira de Menezes, de 20 anos, foi encontrado morto em Praia Grande, em São Paulo, após 12 dias desaparecido. Ela havia anunciado o desaparecimento e relatado detalhes da busca nas redes sociais.

"Acabou, fim de história. Meu primo Luis Filipe, de 20 anos, foi encontrado na praia, morto. Mas não sabemos mais nada. Agora é com a polícia e necropsia", escreveu no X, antigo Twitter.

Na última segunda-feira (8), Paula ainda compartilhou o último registro do primo feito por uma câmera de segurança. “E foi assim que meu primo saiu de casa pela última vez. O cachorro sumiu no dia seguinte”, declarou. Confira:

E foi assim que meu primo saiu de casa pela última vez.

O cachorro sumiu no dia seguinte. pic.twitter.com/EK76OzhSH5 — Nicole Puzzi Oficial (@euNicolePuzzi) April 8, 2024

Recentemente, a artista anunciou que o primo havia desaparecido no dia 27 de março, em Praia Grande, litoral de São Paulo. De acordo com as publicações de Puzzi, o rapaz havia deixado uma carta para a família.