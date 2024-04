Climão marca show de Bruno e Marrone no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 09/04/2024 16:36 | Atualizado 09/04/2024 17:01

O show de Bruno e Marrone no espaço Hall, no Rio de Janeiro, deixou o público perplexo no último sábado (06), já que um clima tenso pairava sobre o palco. Este colunista descobriu que os artistas mal se falaram durante a apresentação, dando a impressão de que estavam realizando shows individuais.

Amigos da coluna que compareceram ao evento observaram a falta de comunicação entre Bruno e Marrone. Enquanto um cantava em um lado do palco, o outro permanecia quase em silêncio, com expressão séria. A ausência de interação entre os dois levantou questionamentos sobre mais uma possível desavença da dupla.

Além disso, o final do show também chamou atenção pela falta de uma despedida decente. Fontes relataram que Bruno e Marrone não trocaram cumprimentos e não houve aquele tradicional abraço de agradecimento ao público, conhecido entre duplas sertanejas. Assim, tudo leva a crer que teria havido algum desentendimento entre os famosos.

.Dupla mal se olhou no show que aconteceu no último sábado 6/04. pic.twitter.com/t85NPONcxO — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) April 9, 2024

Vale destacar que essa não é a primeira vez que a dupla enfrenta problemas. Em uma live anterior de Jorge e Mateus, ainda em 2020, Bruno chegou a abandonar o palco após briga. Em uma entrevista, um ano depois, Marrone também admitiu já ter considerado a separação da dupla.

Em áudio vazado em 2022, o empresário de Leonardo e Eduardo Costa, Paulo Tear, afirmou que Bruno e Marrone “se odeiam, mas cantam juntos”. Agora, basta saber até quando isso vai perdurar. Até porque, o público não tem nada haver com os problemas dos artistas e assistem as apresentações esperando sempre o melhor desempenho que os músicos podem entregar.