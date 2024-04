MC Hariel passa perrengue com avião a caminho de show - Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 15:57 | Atualizado 09/04/2024 15:58

MC Hariel usou as redes sociais para relatar um perrengue que passou a caminho de Natal para fazer um show na última segunda-feira (8). Em transmissão ao vivo, o funkeiro expôs as condições precárias do avião e revelou que queria desistir de entrar na aeronave com sua equipe.

"Não dá para voar com essa porr* olha o avião como está, caindo aos pedaços", declarou no Instagram. Enquanto filmava a pista de decolagem, o músico foi repreendido por funcionários do local.

"Nós temos que ir com a passagem que os caras [contratantes] compram para nós. Não temos muita escolha, mas vou falar uma coisa para vocês: quase morremos hoje", desabafou.

Em outro momento, MC Hariel discute sobre a situação da aeronave: "Pegar esse avião também é risco. O avião está caindo aos pedaços! Está tudo quebrado! Nem ar condicionado pega! Estamos há duas horas no calor lá dentro. É descaso com o consumidor!".

O músico desistiu de embarcar com sua equipe no avião. "Vamos de táxi, vamos de submarino, de barco, de qualquer jeito, vamos pelo mar, nadando. mas com esse avião não. Cena de Titanic aqui", lamentou. "Avião ruim, pneu calvo. Obrigado, meu Deus, pelo livramento".