Record consegue remover na justiça uso da marca PlayPlus de site pornô Foto: Reprodução

Publicado 10/04/2024 15:00 | Atualizado 10/04/2024 15:22

Após as acusações iniciais feitas por figurantes da Record contra a emissora, novos desdobramentos surgiram no processo. Agora os assistentes de produção do canal também se envolveram na batalha judicial. Vale destacar que eles buscam uma indenização conjunta de aproximadamente R$ 250 mil.

Conforme revelado pela colunista Mariana Morais, Daniel Apolloh, um dos figurantes que iniciou o processo, agora vê sua causa ganhando força. Ele conta com o apoio de outros funcionários para denunciar a Casa Blanca Content e a a Seriella, devido a problemas enfrentados durante as gravações na Record. Vale destacar que o ator já participou de diversas produções da Record, incluindo a minissérie “Reis”.

O grupo reclama de condições de trabalho precárias e descaso com a saúde dos colaboradores. Apolloh relata ter sofrido com dermatites, sarnas, alergias e até picadas de carrapatos devido ao figurino fornecido, além de situações extremas de exposição ao sol durante as filmagens. Inclusive, a denúncia inclui casos de desmaios entre os trabalhadores.

Além das más condições, o ator destaca problema de saúde relacionado à alimentação fornecida, supostamente vencida. Apolloh afirma ter sido bloqueado por um funcionário após reclamar e, posteriormente, excluído de novas oportunidades na Record. Assim, em novembro de 2023, ele entrou na Justiça e pediu R$ 70 mil por danos morais.