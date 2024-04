Felipeh Campos - Foto: Reprodução/Rede TV!

Publicado 10/04/2024 13:27 | Atualizado 10/04/2024 13:39

Felipeh Campos surpreendeu seus seguidores ao revelar que foi furtado no bairro da Lapa, em São Paulo. O incidente desagradável ocorreu durante uma ida ao supermercado Pão de Açucar. O jornalista teve seu carro arrombado e pertences furtados enquanto realizava suas compras. Após registrar boletim de ocorrência, ele recorreu aos fãs.



Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, o famoso detalhou o ocorrido: “Eu passei no Pão de Açúcar da Rua Tito, na Lapa, para pegar umas coisas que eu estava precisando e deixei meu carro no estacionamento”, iniciou. “Quando eu volto pro carro e fui guardar as coisas, cadê minha bolsa? Roubaram”, revelou o jornalista



Após contar que teria sido furtado dentro do Pão de Açúcar, ele revelou ter registrado o boletim de ocorrência. Mas o comunicador ainda conta com o apoio dos seguidores. Ao procurar o estabelecimento, Felipeh Campos não obteve acesso às imagens das câmeras de segurança, que são liberadas somente pela Justiça.



“Gostaria muito que vocês me ajudassem, inclusive, a subir no Instagram do Pão de Açúcar, fazer barulho com essa situação [...] Porque isso não pode ficar impune”, enfatizou. [Quero] reaver minhas coisas. A gente batalha muito pra conquistar tudo isso, simplesmente pra chegar um sacana, um malandro, abrir seu carro, levar suas coisas e você volta sem nada para casa”, encerrou.



Nas redes sociais, o caso repercutiu: “Nossa, espero que você recupere logo seus bens!”, desejou uma fã. “Aconteceu comigo em outubro. Roubaram minha mochila com computador e 10 anos de produção científica. O Pão De Açúcar alegou não ter câmeras e disse que a culpa é de quem deixa a mochila”, desabafou outra. “Ae Pão De Açúcar cadê a segurança da bagaç*? Já é ruim agora tá ficando pior, é?”, ironizou um terceiro.