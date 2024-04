Daniel Rocha revela que foi hospitalizado após depilar partes íntimas - Reprodução/GNT

Publicado 10/04/2024 16:14

O ator Daniel Rocha participou do programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, e revelou que já foi parar no hospital após depilar suas partes íntimas. De acordo com o ator, o caso aconteceu durante os preparativos para ir em seu primeiro encontro após se separar.

Assim que aceitou sair para jantar, Daniel conta que foi procurar uma maquininha para depilar o corpo, incluindo as partes íntimas. Como não encontrou a sua, pediu uma emprestada para o melhor amigo. Mas tudo desandou quando chegou aos testículos. "Nesse momento que a lâmina na pele meio mole, meio solta, navalhou", relatou a Fabio Porchat.

"Botei um papelzinho e até aí estava dominado. Vai sangrar um pouco, vai estancar. Cueca branca, calça jeans", explicou o artista. Quando chegou ao restaurante, Daniel notou algo estranho.

"Comecei a sentir um negócio molhado, mas pensei: 'não é nada'. Mas aí eu fui pro banheiro fazer xixi. Quando eu tirei a calça e olhei a situação, a cueca branca estava vermelha empapada, pingando de sangue. Eu tenho problema com sangue e comecei a quase desmaiar no banheiro. Fiquei mole, pegando nos lugares [pra não cair]", revelou.

Em seguida, Daniel ligou e pediu ajuda ao amigo que o emprestou a maquininha. Ele precisou ir embora do jantar e foi direto para a emergência hospitalar. "Cheguei no hospital, super vazio, a gente esperando e eu lá preocupado. 'Tomara que não seja uma médica. [Que seja] um médico'. [Foi] uma médica, da minha idade e gata. Cheguei lá super constrangido, tímido. Eu expliquei tudo o que aconteceu. Ela disse: 'tá bom, entendi a situação, mas eu preciso olhar'", completou.