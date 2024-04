Ator de 'As Branquelas' faz camisa para fãs brasileiros - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 17:38 | Atualizado 12/04/2024 17:51

Marlon Wayans, um dos protagonistas da comédia "As Branquelas", entrou na brincadeira feita por Vincent Martella, o Greg da série 'Todo Mundo Odeia o Chris', sobre sua popularidade no Brasil e fez uma camiseta especial para os fãs do país.

Em seu perfil no Instagram, o astro demonstrou seu carinho pelo público brasileiro e brincou que "já é de casa". "Vejo todo esse pessoal com camiseta dizendo o quanto são famosos no Brasil… Mas eu sou o MAIS FAMOSO DO BRASIL. TE AMO, BRASIL, MUITO", escreveu o artista na legenda.

Na foto publicada, Marlon aparece usando uma camiseta com a estampa de um documento de identificação brasileiro. "Calma, gente, vocês têm fã. Eu tenho CPF", diz o texto. Confira:

Ator internacional fala sobre popularidade do Brasil

A brincadeira começou após Vincent Martella, que interpretou o Greg da série "Todo Mundo Odeia o Chris", publicar uma foto usando uma camiseta com a seguinte frase: "Eu sou famoso no Brasil".

Como forma de agradecimento pelo carinho, os brasileiros se empenharam em crescer o perfil do ator e rapidamente ele ultrapassou a marca de seis milhões de seguidores.