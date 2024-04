Endrik e Gabriely Miranda no "PodDelas" - Reprodução/YouTube

Publicado 12/04/2024 21:46

Endrik e Gabriely Miranda participaram do podcast "PodDelas", apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, nesta sexta-feira (12) e deram detalhes do namoro. De acordo com o atacante do Palmeiras, os dois começaram a ficar após ele aceitar uma aposta.

O casal revelou que se conheceram através das redes sociais e se aproximaram por conta de um amigo em comum. "Eu já conhecia ele há um tempão", disse a jovem de 21 anos, que é estudante de nutrição e palmeirense. "Eu já seguia ele e outros jogadores do Palmeiras, e sempre comentava quando fazia um gol ou ganhava um título".

"Ele começou a me seguir por conta de um amigo em comum, com quem eu estudei", explicou Gabriely. "Ela morava em Cotia, e um amigo meu jogava no São Paulo, e estudava numa escola de lá", acrescentou o jogador de 17 anos.

"Eu falava pros meus amigos como eu gostava de uma menina: loira, de olho azul... E ele: 'Mano, tenho uma menina aqui, mas é difícil. Duvido tu pegar'. Então, no início, ela virou uma aposta. E eu falei: 'Mano, vou pegar'", declarou Endrick.

"Teve um dia que ele me chamou, e disse: 'você quer vir em um jogo?', e começou a me seguir. Não senti nada, nunca tive interesse. Era fã mesmo, ele é uma p*ta revelação do Palmeiras. Não estava fazendo nada, e fui com meu pai, meu irmão, e meu tio", relatou ela.

Apesar da troca de mensagens, os dois passaram um tempo afastados após Gabriely bloqueá-lo nas redes sociais. Mas depois de um tempo, o jogador voltou a buscar contato com ela: "Tinha até desistido da aposta, e virou uma amizade".

No papo, Gabriely revelou que foi pedida em namoro no dia 29 de outubro e contou que não gostou que o namoro tenha sido descoberto. Gabriely foi pedida em namoro no dia 29 de outubro. "Sempre fui reservada. Trabalhava como modelo e sempre fui discreta. Queria que isso ficasse entre a gente. Não queria exposição. Se pudesse teria escondido até hoje", completou.