Morre Eleanor Coppola, esposa de Francis Ford Coppola, aos 87 anosReprodução/YouTube

Publicado 12/04/2024 21:02 | Atualizado 12/04/2024 21:21

A diretora e documentarista norte-americana Eleanor Coppola, esposa do cineasta Francis Ford Coppola, morreu aos 87 anos. A notícia foi confirmada pela família nesta sexta-feira (12).

Em comunicado a agência de notícias Associated Press, a família de Eleanor não deu informações sobre a causa da morte da cineasta. A nota diz apenas que a artista morreu em sua casa, na Califórnia.

Nascida em Los Angeles, nos Estados Unidos, Eleanor trabalhou no cinema como diretora de fotografia e assinou a direção de documentários. Ela venceu um prêmio Emmy pelo documentário "O Apocalipse de um Cineasta", de 1991, que revelou os bastidores das filmagens do longa "Apocalypse Now" (1979), de Francis Ford Coppola. Além disso, sua carreira também ficou marcada por seu trabalho em "Paris Pode Esperar" (2016) e "Todas as Formas de Amor" (2020)

Eleanor e Francis se conheceram em 1963, quando ela trabalhou como assistente de direção de arte no filme de terror "Demência 13", de Roger Corman, que teve o roteiro assinado por Coppola. Os dois se casaram naquele mesmo ano e tiveram três filhos, Gian-Carlo, que morreu em 1986, aos 22 anos, a diretora Sofia Coppola e o produtor Roman Coppola.