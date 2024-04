Iza fala sobre descoberta da gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 11:53 | Atualizado 13/04/2024 12:00

Iza foi entrevistada pelo "Fantástico", da TV Globo, e falará sobre sua sua gravidez neste domingo (14). A cantora está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima.

Na conversa com Giuliana Girardi, relembrou o dia em que descobriu a gestação. "Instantaneamente eu me senti mãe, na mesma hora parece que eu senti, tipo assim, ó, vai devagar aí, pô, segura tua ondinha agora", afirmou.

A mãe de Iza, Isabel Cristina, revelou sua reação ao descobrir que será avó. "A gente já está fazendo os bolões da família".

Gravidez de Iza

Na última quarta-feira (10), Iza confirmou que está grávida e revelou que ser mãe sempre foi um grande sonho seu.

"Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe, é uma coisa que faz parte da minha vida. Não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse à revista Glamour.