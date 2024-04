Davi confunde Tony Ramos com Ayrton Senna - Reprodução/Globo

Publicado 13/04/2024 13:38 | Atualizado 13/04/2024 15:00

Na manhã deste sábado (13), Davi conversava com Matteus quando acabou confundindo o ator Tony Ramos com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. A confusão divertiu o brother no BBB 24.

"E aí, Tony Ramos?", iniciou o baiano. Em seguida, o estudante de Engenharia Agrícola caiu na risada e o brother prosseguiu: "Vou te chamar de Tony Ramos agora...Você é o novo Tony Ramos. Agora, Tony Ramos era bom, era f***."

"No que?", questiona o brother. "Quando era da corrida", explica o motorista de aplicativo. Quando notou a confusão do gaúcho, Davi corrigiu: "Tony Ramos. Qual era o nome daquele cara? Ayrton Senna, tô confundindo.

"Tony Ramos é ator", lembrou Matteus. "É ator, é. É Ayrton Senna que é corredor de Fórmula 1, o homem era uma máquina", elogiou Davi.

O semifinalista do reality show disse ainda que Senna foi um dos maiores ídolos que o Brasil teve. "Tirava o chapéu para ele. Assistia ele todo sábado de manhã", completou o baiano, que nasceu em 2002. No entanto, o piloto de Fórmula 1 morreu em 1º de maio de 1994 após sofrer um acidente durante uma corrida.