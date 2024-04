William Bonner no Jornal Nacional - Reprodução/Globo

William Bonner no Jornal Nacional

Publicado 13/04/2024 11:07 | Atualizado 13/04/2024 11:09

O jornalista William Bonner surpreendeu ao revelar que noticiar a morte de Gugu Liberato foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira. O âncora do "Jornal Nacional" participou do "Festival Acontece", evento da TV Globo, e classificou a situação como um "ao vivo inesquecível".

No ar desde 1996 no telejornal da emissora, o jornalista contou no papo mediado pela jornalista Mariana Gross que tudo aconteceu quando o JN completava 50 anos e recebia semanalmente dois jornalistas afiliados para assumir a bancada da noite, Aline Aguiar e Giovanni Spinucci. Foi no momento em que os convidados entrariam ao vivo no telejornal que o âncora recebeu a informação da assessoria de Gugu.

"Eles estavam, talvez, no momento mais curioso de suas carreiras, iam apresentar o Jornal Nacional representando os seus estados naquela bancada. Eles entraram e, ao sentarem ali, a primeira coisa que fizeram foi prestar homenagem ao Gugu Liberato. Depois disso, a gente estava muito emocionado, a gente fez a conversa [programada]: 'Como recebeu a notícia que apresentaria o jornal?", relembrou William Bonner.

Segundo o âncora, apesar de já ter realizado transmissões de importantes eventos ao longo de sua carreira, a morte do apresentador foi desafiadora. "[Já fiz] Guerra do Golfo, transmissão de eventos, debates [eleitorais] que são sempre muito difíceis, como o 'Padre Kelmon' [risos], mas dá para a gente respirar. Numa dessa [como a morte do Gugu] não tem respiro. Era uma coisa que eu não estava esperando. Acho que foi a transmissão mais difícil", explicou.

Na ocasião, William Bonner entrou ao vivo no jornal para anunciar a morte de Gugu Liberato em novembro de 2019. O apresentador da Record TV, que estava hospitalizado há dois dias em uma UTI em Orlando, nos Estados Unidos, morreu após sofrer um acidente doméstico, caindo de uma altura de quatro metros. Relembre o momento: