Adélia Soares é madrinha de casamento de DJ Carol Favaro e Thiara AlmeidaReprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 12:58

Las Vegas foi palco do casamento da DJ Carol Favaro e Thiara Almeida na última sexta-feira (12). Entre os convidados, estava a ex-BBB Adélia Soares, que foi madrinha do casal.

A cerimônia foi realizada no Sunset Garden, enquanto a festa, avaliada em R$ 800 mil, contou com uma série de eventos preparatórios, incluindo um coquetel em Orlando, no dia 9 de abril, seguido por uma exclusiva Pool Party no VENETIAN em Las Vegas, no dia 11.

Para o grande dia, Carol Favaro escolheu um terno da marca Balenciaga. Já Thiara Almeida optou por um clássico vestido de noiva. Adélia apostou em um vestido azul de seda.

A festa contou com um Line Up de peso, incluindo artistas como DJ Rodrigo Dantas do Brasil, Tatah Santana, Cali Samba, além da participação especial de JonJon e MC WM.

As noivas ainda foram presenteadas com uma viagem para Dubai, cortesia de um empresário do Egito, padrinho junto com Adélia Soares. O presente luxuoso inclui uma semana em um hotel 5 estrelas, passeio em um Safari de Dubai e todas as despesas pagas. O "mimo" estimado em R$ 115 mil.