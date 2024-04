Madonna surge ouvindo Luiz Gonzaga - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 12:33 | Atualizado 13/04/2024 12:42

Em postagem feita no TikTok, a rainha do pop surgiu ouvindo “A Morte do Vaqueiro” enquanto admirava o resultado das ondas em seu cabelo feitas por seu cabeleireiro. Confira:

Nos comentários, os fãs se divertiram com a postagem. “A beleza da mulher nordestina, quebra tudo Elba Ramalho”, brincou um. “Madonna nada, agora é mainha”, disse outro. “Madonna World Tour Live em Catolé do Rocha na Paraíba”, declarou um terceiro. “Amava quando ela fazia a Chayene em As Empreguetes”, comentou mais um, comparando o visual da cantora com a personagem de Claudia Abreu na novela “Cheias de Charme”.

Madonna dá bronca em fãs brasileiros

Falta menos de um mês para Madonna realizar um show gratuito na Praia de Copacabana, a cantora se irritou com fãs brasileiros que estavam assistindo sua apresentação da "The Celebration Tour" nos Estados Unidos essa semana.

Em vídeo, a artista mandou um recado aos brasileiros que estavam próximos do palco. "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui", alfinetou.