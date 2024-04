Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares apresenta melhora e é extubado - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 16:37 | Atualizado 13/04/2024 16:55

Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, usou seu perfil no Instagram na manhã deste sábado (13) para dar uma atualização sobre o quadro de saúde de seu filho com o cantor. O pequeno Arthur nasceu com a síndrome de Patau, uma malformação congênita.

"Bom dia! Estou bem melhor. Não estou mais entubado", anunciou a influenciadora através de uma publicação nos stories da rede social.

Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares é extubado Reprodução/Instagram

O pequeno Arthur foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. O bebê está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde seu nascimento, em 24 de julho do ano passado.

Essa semana, o casal informou que o filho foi batizado no hospital . "Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. Quem crer e for batizado será salvo", escreveu na legenda.