Camila Moura é ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 15:24 | Atualizado 13/04/2024 17:20

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda do BBB 24, segue lucrando com publicidades nas redes sociais após ganhar milhões de seguidores desabafando sobre o fim de seu casamento com o ex-brother. No entanto, a nova influencer descumpriu uma regra importante do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).

Na última sexta-feira (13), Camila publicou um vídeo em seu perfil no Instagram promovendo uma empresa de viagens e não sinalizou que o conteúdo se trata de uma publicação. "Vão me acostumar mal, daqui a pouco estou andando de jatinho", diz a influencer na gravação. "Nem nos meus sonhos eu conseguiria sonhar que eu estaria vivendo essa experiência".

A famosa "#publi" é uma sinalização que deixa claro aos seguidores do influencer que aquele conteúdo tem um caráter publicitário. De acordo com as regras do Conar, essa sinalização é uma obrigatoriedade no Brasil.

Por mais que o conteúdo se trate de uma parceria, no vídeo, Camila Moura não só viaja, como também ensina através do aplicativo da marca divulgada por ela como seus 3 milhões de seguidores podem adquirir o benefício.