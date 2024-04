Maisa Silva admite desejo de ser mãe - Reprodução/Instagram

Maisa Silva admite desejo de ser mãeReprodução/Instagram

Publicado 13/04/2024 17:43

Maisa Silva revelou que a maternidade faz parte de seus planos. A atriz marcou presença na festa de um ano de Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, e revelou que deseja ser mãe.

"Já pensei, tenho certeza que no futuro quem sabe? Sou filha única, então pretendo ter uns dois, três, quem sabe?", admitiu a atriz, de 21 anos, ao Gshow.

O segundo dia de comemoração do aniversário de Lua, está acontecendo em um luxuoso resort em São Paulo neste sábado (13), e conta com o tema "A Floresta Encantada da Lua". Os ex-participantes do BBB incentivaram os convidados a se vestirem de animais e Maisa apostou em um look inspirado nos personagens do filme “Alvin e os Esquilos”.

Nos stories do Instagram, a artista compartilhou um vídeo de Larissa Manoela se apresentando na comemoração e não poupou elogios. “Perfeita cantando para Lua!”, escreveu. “Muito especial ver essas amigas lindas se prestigiando! Vocês são maravilhosas”.

