Publicado 15/04/2024 09:36 | Atualizado 15/04/2024 09:40

Marina Ruy Barbosa está aproveitando uma estadia luxuosa em Monte Carlo, Mônaco, ao lado de sua família e do noivo Abdul Fares. Este colunista descobriu com exclusividade que a ruiva está gastando horrores! Hospedados em um hotel chiquérrimo, o casal e os pais da atriz, Paulo Ruy Barbosa e Gioconda de Souza, não economizaram na viagem.



Com diárias de mais de R$ 20 mil, a famosa e seus acompanhantes desfrutaram de uma série de atividades excepcionais oferecidas pelo Hotel Paris Monte-Carlo. Com localização privilegiada, o hotel oferece restaurantes estrelados e atrações próximas, como joalherias e casas de ópera.



Durante a viagem, a família de Marina Ruy Barbosa optou por jantar no Le Louis XV, considerado o restaurante mais caro de Mônaco. O estabelecimento com três estrelas Michelin pertence ao famoso chef Alain Ducasse, cujo nome se encontra entre os profissionais da área mais renomados no mundo.



Além das experiências gastronômicas, Marina Ruy Barbosa foi vista ostentando uma bolsa avaliada em R$ 60 mil. Com duas suítes reservadas no hotel de luxo, a atriz e seus acompanhantes participaram de diversas atividades, incluindo assistir ao torneio de tênis "Masters 1000 de Monte Carlo". Ao todo, estima-se que a famosa tenha gastado R$ 150 mil em um único dia.