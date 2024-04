Silvia Poppovic - Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 08:35

Silvia Poppovic surpreendeu seus seguidores ao comunicar que foi vítima de um assalto violento em Higienópolis, São Paulo. A apresentadora relatou ter sido agredida e machucada durante o incidente. Na web, o assunto repercutiu e famosos se solidarizaram com o ocorrido.

A jornalista compartilhou detalhes chocantes do assalto em seus stories do Instagram, descrevendo como foi atacada por trás e derrubada no chão pelo assaltante. Ela ainda lamentou a violência crescente na sociedade, expressando seu choque e tristeza diante do ocorrido.

“Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! [...] Do chão, comecei a gritar e ele fugiu! Fiquei assim ensanguentada e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca! Não dá mais!”, desabafou ela.

O jornalista Felipeh Campos, que foi assaltado recentemente no estacionamento de uma unidade do Pão de Açúcar, em São Paulo, divulgou a notícia em seu perfil do Instagram. Já horrorizado com a onda de assaltos, ele lamentou: “Que horror, onde vamos parar? Querida Silvia, estou aqui para o que precisar”.