Ludmilla é anunciada por Beyoncé no palco principal do CoachellaFoto: Reprodução

Publicado 15/04/2024 12:02 | Atualizado 15/04/2024 12:13



Ludmilla foi uma das estrelas do palco principal do Coachella na Califórnia, EUA. Neste domingo (14), a cantora brasileira se apresentou no festival e encantou o público. Porém, o que mais surpreendeu os presentes foi o fato da funkeira ter sido anunciada por ninguém menos que Beyoncé!



Fã assumida da diva pop, Ludmilla subiu ao palco após ser chamada por Beyoncé. Porém, não é bem como os fãs imaginam. Na verdade, a cantora foi sim anunciada pela artista internacional. No entanto, a norte-americana não estava fisicamente presente no festival e chamou Ludmilla por meio de uma gravação de voz.



De toda forma, a apresentação da cantora representa um momento histórico em sua carreira e no próprio Coachella. Ludmilla tornou-se a primeira artista negra, latino-americana e LGBTQIA+ a se apresentar no palco principal do festival. Nas redes sociais, ela compartilhou o momento do anúncio de Beyoncé, gerando grande repercussão e tornando-se um dos assuntos mais comentados do X.



Diversos artistas celebraram o feito de Ludmilla, incluindo celebridades e fãs da artista. "VOA!", disparou Iza. "É muito gostoso te ver vencer", declarou Bianca Andrade. "Show da por**", destacou Ivete Sangalo. a publicação ultrapassou mais 390 mil curtidas e 25,7 mil comentários no Instagram.