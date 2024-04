Após polêmica, Eliezer rebate acusações de Manu Bahtidão: 'É piada?' - Foto: Reprodução

Após polêmica, Eliezer rebate acusações de Manu Bahtidão: 'É piada?' Foto: Reprodução

Publicado 15/04/2024 10:48

Viih Tube e Eliezer comemoraram o primeiro aniversário da filha em grande estilo no último final de semana. Porém, a festa de Lua acabou sendo marcada por uma confusão envolvendo a cantora Manu Bahtidão. Após enfrentar supostos contratempos, a artista se recusou a se apresentar no evento e fez acusações polêmicas.



Em entrevista ao Portal Leo Dias, Manu Bahtidão afirmou que seu filho foi impedido de permanecer no evento com a babá. "Em momento algum recebi convite. Eu pedi a equipe dela para que meu filho de 7 anos ficasse na festa, eles disseram não, A vontade era chorar e vergonha”, revelou ela.



Manu Bahtidão destacou o quão absurda teria sido a situação que passou com a criança: “Eu não precisava disso. Sou cantora, fui entregar meu show de graça e não pude deixar meu filho de 7 anos junto com a babá dele para curtir, não deixaram porque não foi convidado", afirmou.



No entanto, Eliezer utilizou suas redes sociais para contestar as alegações da cantora. “É piada? Filho da Manu estava a festa inteira com a Jaqueline. A festa foi toda gravada e ele aparece 200 mil vezes nos vídeos. Você quer um compilado dos melhores momentos dele?”, afirmou o ex-BBB.



Posteriormente, Leo Dias publicou o áudio da cantora e Eli pediu desculpas por considerar o conteúdo fake, mas seguiu com seu posicionamento sobre as falas da artista. “Ele só publicou o que ela disse. Peço desculpas para ele. E, Manu, gente... Já chamei ela para conversar para esclarecer. Mas dizer que expulsamos seu filho da festa, mano? [...] Tem muita coisa por trás”, disparou o influenciador.