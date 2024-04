Ratinho - Divulgação/SBT

Publicado 15/04/2024 12:47

O apresentador Ratinho recebeu uma intimação da 27ª Vara Cível de São Paulo, na sede do SBT. A ação se deve a declarações homofóbicas proferidas durante seu programa. O processo é movido por Agripino Magalhães Júnior, ativista LGBTQIA+ e deputado estadual suplente

Agripino acionou o Ministério Público em junho de 2023 pelas falas homofóbicas de Ratinho. O deputado pediu uma retratação no programa, o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas tutelares. Além disso, ele solicita uma indenização por danos morais de R$ 500 mil contra o apresentador.

Para quem não sabe, o autor acionou o Ministério Público de São Paulo ainda em junho de 2023. Na época, Ratinho fez comentários criticando a Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo, usando termos preconceituosos que foram censurados pelo programa.

"Vai lá no sambódromo, lá você fica pelado, faz o que você quiser. Deixa a Avenida Paulista pras famílias, que querem ir lá brincar com as crianças. Faz a 'Parada Gay' lá no diabo do sambódromo, que lá pode fazer o que vocês querem. Na minha opinião, a 'Parada Gay' é o Carnaval dos 'viados' e 'sapatões'", reclamou o apresentador.