Publicado 15/04/2024 14:49 | Atualizado 15/04/2024 16:29



O cancelamento do show de Manu Batidão e a troca de farpas com Viih Tube e Eliezer não foi a única polêmica na festa de aniversário de Lua. Mais um climão marcou os bastidores do evento tão esperado, desta vez envolvendo uma antiga amizade da youtuber



Viih Tube e Camila Loures, que foram lançadas pela mesma agência, a Brasilera Digital, parecem ter se distanciado. Apesar da ex-BBB ter convidado diversos amigos influencer, incluindo conhecidos da empresa, para a festa, a coluna Daniel Nascimento descobriu que Loures não estava na lista, gerando assim especulações sobre o fim da amizade.



Em fevereiro de 2022, Camila Loures celebrou os seus 27 anos com uma festa de aniversário temática do 'Big Brother'. A youtuber marcou presença no evento. No entanto, desde então, a relação parece ter esfriado. Além de não ter sido convidada para o aniversário de Lua, a mineira não consta entre os famosos seguidos pela ex-BBB.



Vale destacar, no entanto, que Camila Loures ainda segue Viih Tube nas redes sociais e as famosas têm diversos amigos influenciadores em comum. Ainda assim, não é a primeira vez que uma subcelebridade se afasta da produtora de conteúdo, que já esteve entre idas e vindas com Lucas Rangel, Danielle Diz e outros.