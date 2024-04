Bruna Biancardi volta a seguir Neymar no Instagram após ganhar declaração do jogador - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi volta a seguir Neymar no Instagram após ganhar declaração do jogadorReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 16:03 | Atualizado 15/04/2024 16:06

Após Neymar publicar um vídeo pedindo para Bruna Biancardi voltar a segui-lo nas redes sociais, a influencer decidiu atendeu a solicitação do ex-namoro nesta segunda-feira (15). A ação aconteceu após o jogador publicar uma homenagem de aniversário para a mãe de sua filha.

"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns, linda", escreveu Neymar no Instagram. "Fofinho! Vou até te seguir de volta", brincou Biancardi nos comentários.

Vale lembrar que Bruna havia parado de segui-lo no Instagram após surgirem rumores de que Neymar será pai pela terceira vez. Os dois haviam anunciado o término do relacionamento no ano passado, após o atleta assumir que a traiu durante a gravidez.

Neymar e Bruna Biancardi são pais de Mavie, de seis meses.